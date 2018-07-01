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Fenerbahçe'den Bernard'a müthiş teklif

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği Bernard'a yıllığı 4 milyon Euro'dan 4 senelik teklif yaptı..

Fenerbahçe'den Bernard'a müthiş teklif
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01 Temmuz 2018 10:44
Ali Koç'un başkanlığa gelmesi ile birlikte transfer piyasasının yıldızı olan Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş ile birlikte kadrosuna katmak istediği Brezilyalı kanat oyuncusu Bernard için kesenin ağzını iyice açtı.

Sarı-Lacivertliler'in Bernard'a yıllığı 4 milyon Euro'dan 4 senelik teklifte bulunduğu, 4 milyon Euro imza parası ile birlikte 20 milyon Euro'luk bir paket sunduğu bildirildi. Avrupa'nın başka kulüplerinden de teklif alan Brezilyalı oyuncunun düşünmek için birkaç gün süre istediği açıklandı. Bernard için bu hafta kritik öneme sahip.

PİYASA DEĞERİ 16 MİLYON EURO!

Fenerbahçe'nin bu teklifi ile birlikte Beşiktaş'ın yarışta geride kaldığı ifade ediliyor. Shakhtar ile olan sözleşmesi sona eren Bernard, bonservis ücreti olmadığı için Fenerbahçe'nin UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması için avantaj teşkil ediyor. 15 kez Brezilya Milli Takım forması giyen Bernard. 2013 yılında Shakhtar'a 10 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. Şu andaki piyasa değeri ise 16 milyon Euro civarında...





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