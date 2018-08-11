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Fenerbahçe'den Benfica maçı öncesi sürpriz plan

Benfica maçı öncesi takımdaki konstrasyonu yükseltmek isteyen yönetim, tesisler yerine otelde kamp yapmayı planlıyor.

Kaynak: Haberturk
Fenerbahçe'den Benfica maçı öncesi sürpriz plan
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11 Ağustos 2018 12:57
Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında deplasmanda Benfica ile oynanan maçta 1-0 mağlup olsa da tur umutlarını Kadıköy'deki maça taşıyan Fenerbahçe'de teknik heyet, kritik mücadele öncesi önemli bir karar aldı.

Takımdaki motivasyonu maksimum seviyeye çıkarmak için yoğun çaba harcayan sarı-lacivertli kurmaylar, maç öncesi tesisler yerine bir otelde kamp yapmayı planlıyor.

Teknik direktör Cocu ve sportif direktör Comolli'nin bu konuyu yönetimle görüştüğü ifade edilirken, henüz net bir kararın verilmediği öğrenildi. Büyük önem verilen Benfica karşılaşması öncesi takımdaki konsantrasyonu yükseltme adına böyle hamlede bulunulacağı belirtildi.



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