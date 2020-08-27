Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile borçların yapılandırılması anlamında görüşmelerin devam ettiğini ve henüz bir anlaşma olmadığını açıkladı.



İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI



"Son birkaç gündür, bazı mecralarda Kulübümüzün Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ile ilgili haberler yer aldığını ve anlaşma detaylarına dair bilgiler paylaşıldığını takip ediyoruz.



Öncelikle bu haberlerin ve haberlerde yer alan detayların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor;



Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde Kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."



