Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile görüşmelerin sürdüğünü ve henüz anlaşma sağlanamadığını duyurdu.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'den Bankalar Birliği açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Ağustos 2020 17:22
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile borçların yapılandırılması anlamında görüşmelerin devam ettiğini ve henüz bir anlaşma olmadığını açıkladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Son birkaç gündür, bazı mecralarda Kulübümüzün Bankalar Birliği ile anlaşma sağladığı ile ilgili haberler yer aldığını ve anlaşma detaylarına dair bilgiler paylaşıldığını takip ediyoruz.

Öncelikle bu haberlerin ve haberlerde yer alan detayların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor;

Kulübümüzün, Bankalar Birliği ile görüşmelerinin devam etmekte olduğunu, şu an için imzalanmış bir anlaşmanın söz konusu olmadığını, görüşmeler neticelendiğinde Kulübümüz tarafından açıklama yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için