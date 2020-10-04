Fenerbahçe'den Bakasetas teklifi

Transfer sezonunun en haraketli kulübü Fenerbahçe orta saha için de çalışmalarını sürdürüyor. Anastasios Bakasetas konusunda flaş bir gelişme yaşandı



Alanyaspor'da sergilediği performans ile dikkat çeken Yunan futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, resmi teklifini sundu. Sarı lacivertlilerin Erol Bulut'un ısrarla istediği bu transferi de kısa sürede noktalaması bekleniyor.



Bakasetas için 5 milyon euro bonservis isteyen Başkan Hasan Çavuşoğlu'nun 2 milyon euro ve takas karşılığında bu transfere onay vereceği ifade edildi.



Alanyaspor'un geçtiğimiz sezon AEK'ten 700 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Bakasetas, özellikle uzaktan çektiği sert şutlarla tanınıyor. Alanyaspor formasını 47 kez giyen Bakasetas'ın, Akdeniz ekibinde 14 golü ve 8 asisti bulunuyor.



