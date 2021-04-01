Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür

Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'den Aziz Yıldırım'a teşekkür
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01 Nisan 2021 23:43
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın yaptığı açıklamaların ardından flaş bir hamlede bulundu.

Ali Koç yönetimindeki sarı-lacivertli kulüp, Aziz Yıldırım'a teşekkür mesajı yayımladı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Bugün bir televizyon kanalına bağlanarak Fenerbahçe'mizin 1959 öncesi şampiyonluklar konusunda başlattığı haklı mücadelesinde yanımızda olan, Fenerbahçe'ye desteğini ortaya koyan Sayın Başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyoruz.

Bununla birlikte; Sayın Başkan Aziz Yıldırım, bu önemli açıklamalarında 1998-2018 yılları arasında kulübümüzde başkanlık yaptığı dönemde Kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu'na, Kurullarına ve hiçbir kuruma bu konu ile ilgili bir başvurusu olmadığını bir kez daha vurgulamış ve yalanlarla kamuoyunu meşgul edenlerin karşısında gerçekleri ortaya koymuştur.

Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu süreçte ilgililere ve tüm kamuoyuna çağrımız; ülkemizin, Türk futbolunun tarihinin, kulüplerin emeklerinin, efsanelerimizin izlerinin, birileri istiyor diye gerçek dışı sebeplerle yok sayılmasının önüne geçilmesi adına gereken iradenin ortaya konmasıdır."



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