Fenerbahçe'den Ayew operasyonu!

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Transferde çok hareketli saatler yaşayan Fenerbahçe'de bombalar arka arkaya patlıyor... Sarı-Lacivertliler, Swansea City formasını giyen Andre Ayew'in kiralanması konusunda hem İngiliz kulübü hem de oyuncunun menajeriyle çok büyük oranda anlaştı. İmza için gün sayan yönetimden bir flaş hamle daha geldi.Forvet takviyesi için de uğraşan sportif direktör Comolli, Andre Ayew'in yine Swansea'de oynayan kardeşi Jordan Ayew için harekete geçti. 26 yaşındaki futbolcu için İngilizler'e resmi teklif yapıldı.Daha önce Marsilya'da da ağabeyi Andre ile birlikte forma giyen Jordan'ın Fenerbahçe'ye gelmeye çok sıcak baktığı öğrenildi. Swansea kulübü de Sarı-Lacivertliler'in önerisine olumlu yaklaşıyor.Yönetimin hedefi Ayew kardeşlerin transferini aynı anda açıklayarak şov yapmak... Ağabey Andre her iki kanatta ve 10 numara pozisyonunda, kardeş Jordan ise forvette ve kanatlarda görev yapıyor..