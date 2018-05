İLGİLİ VİDEO

Fenerbahçe'de THY EuroLeague play-off serisinde Baskonia'yı İstanbul'daki iki maçta 82-73 ve 95-89'luk skorlarla yenerek, İspanya'daki 3. maçı rakibine 88-83 kaybetmesine rağmen 4. karşılaşmayı 92-83 kazanıp Final Four biletini kapan Fenerbahçe Doğuş'un koçu Zeljko Obradovic çılgınlığı yaşanıyor...Oyuncu ve antrenörlük kariyerini sayısız başarıyla donatan, attığı her adımda,önemini herkese hissettiren Obra'yı, yazının başındaki sözünden daha iyi bir cümlesi özetleyemezdi herhalde...F.Bahçe, Obradovic'le sözleşme imzalıyor. Sırp koç o gün, "Buraya herhangi bir müsabakada 2. olmaya gelmedim" diyor.EuroLeague'de Top 16 E Grubu'ndaki son maçında F.Bahçe, Efes'le oynuyor ve grupta 5. olup çeyrek finale kalamıyor.Tarihinde ilk kez Final Four'a kalan sarı lacivertliler, yarı finalde R. Madrid'e, üçüncülük maçında ise CSKA'ya kaybedip dördüncü oluyor.Obra'nın F.Bahçesi, Final Four'da 'talihsiz' şekilde uzatmaya giden finalde CSKA'ya yeniliyor.İstanbul'da, 1992'de Partizan'la ilk kez kupayı kaldırdığı yerde Obra, F.Bahçe ile Oly'yi yenip zafere uzanıyor.Obra, F.Bahçe ile tarih yazmanın ötesine geçti. Duruşuyla, demeçleriyle, mütevazılığıyla, öğrenmek isteyenlere şimdiden çok şey öğretti. Türkiye'de gözlerin basketbola çevrilmesinde başrolü oynadı. Salonların dolması yolundaki kapıların kilidini açan anahtar oldu.Artık sıra 20 Mayıs 2018'deki finalde Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bir kez daha tarih yazmaya geldi. F.Bahçe, Final Four ilk maçında 18 Mayıs'ta Zalgiris'le karşılaşacak. Yolumuz final ve yine kupa olsun!Obradovic'i yakından takip etmeye çalışan biri olarak; başarıya ulaşmış birçok kişi gibi onun da şifresi,diyebilirim...Aleksandar Nikolic'in öğrencisi olan Obra'nın hayat dersi niteliğindekiarından bazıları...Obra'nın Fenerbahçesi, koç 2013'te göreve geldiğinden bu yana 5. sezonda 4. kez üst üste EuroLeague Final Four'una katılacak. Baskonia'yı eleyen sarı lacivertliler şampiyon olup 'duble' yapmaya çalışacak.Belgrad'daki Final Four'da Obradovic'e rakip olacak koçlar onun tedrisatından geçti. Real Madrid Koçu Pablo Laso ve Zalgiris Kaunas Koçu Jasikevicius, eski öğrencileri... CSKA Koçu Itoudis ise Obra'nın eski asistanı...Geçen sezon İstanbul'da düzenlenen THY EuroLeague Final Four'unu kazanıp kariyerindeki 9. zafere erişen Zeljko Obradovic, bu defa 10. şampiyonluğu için parkede olacak. F.Bahçe gülerse, koç rekorunu geliştirecek.Çalıştırdığı takımlarla şimdiye dek EuroLeague'de tam 16 defa Final Four'a katılan ve F.Bahçe ile Baskonia'yı geçip 17. kez aynı başarıyı tekrar eden Sırp koç, yine kendi rekorunu geliştirdi.F.Bahçe, EuroLeague normal sezonda 30 maçta 21 galibiyet ve 9 mağlubiyetle tarihinin en başarılı Avrupa performansına imza attı. Play-off'larda Baskonia'yı 3-1'le geçen sarı lacivertliler, 24 galibiyetlik bir fırtına estirdi.Kariyerinde İstanbul (2), Tel Aviv (2), Zaragoza, Selanik, Bologna, Moskova ve Prag'da düzenlenen EuroLeague Final Four organizasyonlarında şampiyonluğa ulaşan Obra, Belgrad'da da kazanırsa memleketinde kupa kaldıracak.