Fenerbahçe'den Amadou Diawara yoklaması

Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe için orta sahaya flaş bir ismin adı daha gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Roma forması giyen Amadou Diawara ile ilgilendiği iddia edildi.

, Fotoğraf; asroma.com/
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Fenerbahçe'den Amadou Diawara yoklaması
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17 Ocak 2021 12:16
Fenerbahçe, ara transfer döneminde de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi ve Sarı-Lacivertliler'in Roma'dan Amadou Diawara ile ilgilendiği belirtildi.

İtalyan basınından Libero'nun haberine göre Roma'da Fonseca'nın sisteminde kendisine yer bulmakta zorlanan Amadou Diawara'nın takımdan ayrılması bekleniyor ve oyuncuyla Hellas Verona ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği aktarılıyor.

Bu sezon İtalya Serie A'de toplam 5 maçta 125 dakika şans bulabilen Diawara, 2019'da Napoli'den 21 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile transfer edilmişti. 23 yaşındaki Gineli ön liberonun, daha fazla şans bulabileceği bir takıma gitmesi gündemde. 



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