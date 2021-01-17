Fenerbahçe'den Amadou Diawara yoklaması

Fenerbahçe, ara transfer döneminde de çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaşan Fenerbahçe için İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi ve Sarı-Lacivertliler'in Roma'dan Amadou Diawara ile ilgilendiği belirtildi.İtalyan basınından Libero'nun haberine göre Roma'da Fonseca'nın sisteminde kendisine yer bulmakta zorlanan Amadou Diawara'nın takımdan ayrılması bekleniyor ve oyuncuyla Hellas Verona ile Fenerbahçe'nin ilgilendiği aktarılıyor.Bu sezon İtalya Serie A'de toplam 5 maçta 125 dakika şans bulabilen Diawara, 2019'da Napoli'den 21 milyon Euro'luk bonservis bedeli ile transfer edilmişti. 23 yaşındaki Gineli ön liberonun, daha fazla şans bulabileceği bir takıma gitmesi gündemde.