  •  
    İşte Galatasaray kararı; "Şu anda tek problem.."
  •  
    Beşiktaş'tan TRANSFER; 14'lük gol kralını aldılar
  •  
    Damien Comolli getirdi, Ersun Yanal gönderiyor
  •  
    Benfica ve çılgın rakam! Mitroglou da bu listede
  •  
    G.Saray'da flaş gelişme! Transfer için; 'Ayrılabilir'

Fenerbahçe'den altyapıya transfer

Fenerbahçe, Nevşehir Belediyespor'dan 14 yaşındaki Efekan Karayazı'yı renklerine kattı.

Kaynak: DHA
Fenerbahçe'den altyapıya transfer
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2019 17:36
Nevşehir Belediyespor'un altyapı oyuncusu Efekan Karayazı (14) Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından gözlenen genç oyuncu hedefinin A Milli takım olduğunu söyledi.

Bir süredir Fenerbahçe Scout ekibi tarafından izlenen Efekan Karayazı, Nevşehir Belediyespor'un altyapısında yetişti. Karayazı, Milli Takım seçmelerinde gösterdiği üstün performans sonrasında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için