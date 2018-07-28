Fenerbahçe'den Altınordu'nun genç oyuncusuna jest

Fenerbahçe ile İzmir'de oynanan hazırlık maçında sakatlanan ve sol ayak bileğinde kırık tespit edilen Altınordulu sol bek Ali Mert'e sarı-lacivertli futbolculardan anlamlı bir geçmiş olsun mesajı geldi.Maçtan sonra otele dönen Fenerbahçeli futbolcular, karşılaşmada giyilen bir formayı imzalayıp İstanbul'a dönmeden önce Ali Mert'e gönderdiler. Formayı teslim alan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, genç oyuncusunu ziyaret edip hem mesajı iletti, hem de formayı teslim etti.Ali Mert Aydın, Fenerbahçeli oyunculara teşekkür ederek,dedi.