Fenerbahçe'den Alpaslan için Sadık + Para

Savunmaya yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Göztepe formasını giyen Alpaslan Öztürk'ün transferinde sona yaklaşıyor.



Alınan bilgilere göre 1 yıl sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, Göztepe'ye bir miktar para ve Sadık Çiftpınar'ı teklif etti.



İzmir kulübünün bu teklife sıcak baktığı, Sadık ile görüşmelerin ise sürdüğü öğrenildi. Bu sezon 23 maçta 7 gol atan Alpaslan, Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu durumunda.



