Fenerbahçe'den Alpaslan için Sadık + Para

Savunmaya yerli transferi için kolları sıvayan Fenerbahçe, Göztepe'den Alpaslan Öztürk için harekete geçti.

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Fenerbahçe'den Alpaslan için Sadık + Para
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15 Temmuz 2020 12:29
Savunmaya yerli oyuncu takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, Göztepe formasını giyen Alpaslan Öztürk'ün transferinde sona yaklaşıyor.

Alınan bilgilere göre 1 yıl sözleşmesi bulunan yıldız futbolcu ile prensipte anlaşan Sarı-Lacivertliler, Göztepe'ye bir miktar para ve Sadık Çiftpınar'ı teklif etti.

İzmir kulübünün bu teklife sıcak baktığı, Sadık ile görüşmelerin ise sürdüğü öğrenildi. Bu sezon 23 maçta 7 gol atan Alpaslan, Süper Lig'in en golcü savunma oyuncusu durumunda.



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