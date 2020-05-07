Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile transfer ettiği ancak şu ana kadar ne kiralık olarak gönderildiği İstanbulspor ne de sarı-lacivertli takımda beklentileri karşılayamayan Allahyar Sayyadmanesh'in takımdan ayrılacağı yönündeki iddiara son nokta koyuldu.
Fenerbahçe ile olan sözleşmesi iptal edildiği iddia edilen Allahyar Sayyadmanesh hakkında açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur" ifadeleri kullanıldı.
18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 Haziran ayına kadar devam ediyor.
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi iptal edildiği iddia edilen Allahyar Sayyadmanesh hakkında açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur" ifadeleri kullanıldı.
18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 Haziran ayına kadar devam ediyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın