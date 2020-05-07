Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh açıklaması

Fenerbahçe, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesine iptal edileceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh açıklaması
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07 Mayıs 2020 14:24
Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile transfer ettiği ancak şu ana kadar ne kiralık olarak gönderildiği İstanbulspor ne de sarı-lacivertli takımda beklentileri karşılayamayan Allahyar Sayyadmanesh'in takımdan ayrılacağı yönündeki iddiara son nokta koyuldu.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi iptal edildiği iddia edilen Allahyar Sayyadmanesh hakkında açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur" ifadeleri kullanıldı.

18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 Haziran ayına kadar devam ediyor.

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