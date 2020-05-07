Fenerbahçe'nin büyük umutlar ile transfer ettiği ancak şu ana kadar ne kiralık olarak gönderildiği İstanbulspor ne de sarı-lacivertli takımda beklentileri karşılayamayan Allahyar Sayyadmanesh'in takımdan ayrılacağı yönündeki iddiara son nokta koyuldu.Fenerbahçe ile olan sözleşmesi iptal edildiği iddia edilen Allahyar Sayyadmanesh hakkında açıklama yapan sarı-lacivertli kulüp, Allahyar Sayyadmanesh'in sözleşmesinin iptaline yönelik alınmış bir karar yoktur" ifadeleri kullanıldı.18 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 Haziran ayına kadar devam ediyor.