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Fenerbahçe'den Alan Carvalho sürprizi!

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı Alan Carvalho, sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye önerildi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'den Alan Carvalho sürprizi!
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30 Ocak 2019 22:38
Fenerbahçe, transferin son gününe girilirken büyük bir sürprize imza atmaya hazırlanıyor. Sözcü gazetesinin iddiasına göre Galatasaray'ın uzun süre ilgilendiği ancak transferini son anda gerçekleştiremediği Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye önerildi.

Alan Carvalho'nun Türkiye temsilcileri olan Özkan Doğan ve Recep Doğukan Çetin, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'ın transferde devre dışı kalmasının ardından futbolcuyu Fenerbahçe'ye öneren menajerler, ''Oyuncunun kulübüne 3,5 milyon Euro, futbolcuya da 3 milyon Euro verirseniz sabah ilk uçakla İstanbul'a getirebiliriz.'' dedi.

ALİ KOÇ: ''COMOLLI İLE GÖRÜŞÜP, DÖNÜŞ YAPARIM''

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise bu öneriye ''Teknik ekip ve sportif direktör Damien Comolli ile görüşürüm. Kabul edilirse size geri dönüş yaparım.'' yanıtını verdi.

Çin takımlarından Guanco Hengda Taobao forması giyen Alan Carvalho, Galatasaray ile Dubai'de transfer görüşmesi gerçekleştirmiş ancak anlaşma sağlanamamıştı.

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