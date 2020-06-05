Fenerbahçe'den açıklama: "Yazıklar olsun Nihat Özdemir!"

Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in röportajı sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe'den açıklama: 'Yazıklar olsun Nihat Özdemir!'
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05 Haziran 2020 17:04
Fenerbahçe, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in röportajı sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayınladı. 
"Yazıklar Olsun Nihat Özdemir!" başlıklı yazı şu şekilde: 

"Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.

Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV'de gerekli açıklamaları yapacaklardır.

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

NİHAT ÖZDEMİR'İN RÖPORTAJI İÇİN TIKLAYIN



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