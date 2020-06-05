Fenerbahçe'den açıklama: 'Yazıklar olsun Nihat Özdemir!'

NİHAT ÖZDEMİR'İN RÖPORTAJI İÇİN TIKLAYIN

Fenerbahçe, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in röportajı sonrası resmi sitesinden bir açıklama yayınladı."Tarih: 5 Haziran, Saat 17.00TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün akşam saatlerinde tarihe 'rezalet' olarak not edilen beyanatlarından sonra bu saate dek halen bir açıklama yapmamıştır.Konuyla ve bu şahısla ilgili Başkanımız ve Başkanvekilimiz bugün FBTV'de gerekli açıklamaları yapacaklardır.Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"