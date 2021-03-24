Fenerbahçe'den açıklama; "3 isim daha pozitif"

Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında 3 yeni koronavirüs vakası olduğunu duyurdu.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'den açıklama; '3 isim daha pozitif'
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24 Mart 2021 09:36
Fenerbahçe Kulübü, sarı-lacivertli futbol takımında 3 futbolcunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerde böylece koronavirüs sonucu pozitif sonuçlanan futbolcu sayısı 4'e yükseldi.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI

"Beşiktaş maçı sonrası semptom göstermesi sebebiyle PCR testi uygulanan ve pozitif çıkan 1 futbolcumuzun ardından tüm takıma pazartesi günü uygulanan testlerde 3 oyuncumuzun daha sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcularımız izolasyona alınıp tedavilerine başlanmıştır."



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