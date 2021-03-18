Fenerbahçe'den Aboubakar'a kelepçe

Fenerbahçe'de teknik heyet, Vincent Aboubakar'a özel önlem alacak.

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Fenerbahçe'den Aboubakar'a kelepçe
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18 Mart 2021 13:09
Fenerbahçe'de, derbide Vincent Aboubakar'a özel markaj uygulayacak.

Teknik heyet, Kamerunlu forveti en tehlikeli oyuncu olarak görüyor. Tecrübeli ismi, Serdar Aziz ile Attila Szalai birlikte marke edecek.

Zirve yarışında Beşiktaş adına 24 maçta 15 gol atan Aboubakar, Kadıköy'de 4-3 kaybedilen ilk maçta 2 gol atarken, Lemos'u çaresiz bırakmıştı.



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