Fenerbahçe'den Aboubakar'a kelepçe

Fenerbahçe'de, derbide Vincent Aboubakar'a özel markaj uygulayacak.
Teknik heyet, Kamerunlu forveti en tehlikeli oyuncu olarak görüyor. Tecrübeli ismi, Serdar Aziz ile Attila Szalai birlikte marke edecek.
Zirve yarışında Beşiktaş adına 24 maçta 15 gol atan Aboubakar, Kadıköy'de 4-3 kaybedilen ilk maçta 2 gol atarken, Lemos'u çaresiz bırakmıştı.
Teknik heyet, Kamerunlu forveti en tehlikeli oyuncu olarak görüyor. Tecrübeli ismi, Serdar Aziz ile Attila Szalai birlikte marke edecek.
Zirve yarışında Beşiktaş adına 24 maçta 15 gol atan Aboubakar, Kadıköy'de 4-3 kaybedilen ilk maçta 2 gol atarken, Lemos'u çaresiz bırakmıştı.