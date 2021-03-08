Fenerbahçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel video

Fenerbahçe Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı videoda bu görüntüler yer aldı

Haber; AA
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Fenerbahçe'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel video
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08 Mart 2021 14:00
Fenerbahçe Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla hazırladığı videoda sarı-lacivertli forma altında sporcu olarak yarışmış ve bugün de kulüpte farklı alanlarda hizmet etmeye devam eden kadınların hikayelerini konu aldı.

Hazırlanan videoda Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Bayazıt ile geçmişte kulüpte sporcu, bugün de antrenör ve idari sorumlu olarak hizmet eden Çağla Dönertaş, Bersu Ayaş, Ceyda Teomanlı, Handan Özkan, Melis Budak, Arzu Özyiğit ve Nalan Ramazanoğlu'nun görüşlerine yer verildi.



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