Fenerbahçe'den 40 milyon TL'lik satış! 8 villa, 1 lüks daire

Aziz Yıldırım döneminde kulübe kazandırılan 8 villa ve 1 lüks dairenin üzerinde bulunan temlikler, Medicana Grubu'nca kaldırıldı. Emlak satışıyla birlikte kasaya yaklaşık 40 milyon TL sıcak para girdi.

Haber; Sözcü
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Fenerbahçe'den 40 milyon TL'lik satış! 8 villa, 1 lüks daire
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16 Nisan 2021 10:18
Fenerbahçe yönetimi, pandemi nedeniyle oluşan ekonomik sıkıntıları aşmak için yeni bir hamle yaptı. Sarı-lacivertliler, Fenerbahçe Üniversitesi'ne sponsor olan Medicana Grubu'yla yaptığı anlaşma uyarınca bazı emlakların üzerindeki temliği kaldırdı.

Sözcü Gazetesi'nden Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Aziz Yıldırım döneminde kulübe kazandırılan Kurtköy'deki bir sitede bulunan sekiz villa ile Suadiye'deki bir lüks daire böylece satışa çıkarıldı. Kulübün kasasına 40 milyon TL sıcak para girişi sağlandı.

'KAZAN KAZAN' SENARYOSU

Söz konusu taşınmazlar, Fenerbahçe Üniversitesi'nin kuruluşu sırasında YÖK'e teminat olarak gösterilmişti. Ali Koç başkan seçildiğinde ise bu emlakların üzerinde temlik bulunuyordu.

Medicana Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, 50 milyon lirayı Fenerbahçe Üniversitesi vakfına koyarak bu temlikleri kaldırdı. Böylece kulübe manevra alanı açıldı. YÖK'e bir önceki yönetim döneminde verilen sözler de tutulmuş oldu.



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