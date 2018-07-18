  •  
    İşte BEDELLİ askerlik bekleyen 12 futbolcu!..
  •  
    F.Bahçe de vazgeçmiyor 'Transferi an meselesi!'
  •  
    Görüşmelere başladı! 'Karadeniz'e yolculuk...'
  •  
    Beşiktaş'taki 3 isimden Orman'ı çıldırtan yanıt!
  •  
    Emre Mor'un menajeri açıkladı! "Transferi..."

Fenerbahçe'den 4. genç transferi atağı

Fenerbahçe, Karşıyaka'nın U19 takımında forma giyen 1999 doğumlu genç yıldızı Doğukan İnci'yi de istedi.

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'den 4. genç transferi atağı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Temmuz 2018 10:19
Gençleştirme operasyonuna devam eden Fenerbahçe, yetenek avında...

Feyenoord'dan 17 yaşındaki Orçun Kökçü için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Karşıyaka'nın U19 takımında forma giyen 1999 doğumlu genç yıldızı Doğukan İnci'yi de istedi.

Geçen sezon 25 maçta 11 gol atan forvet oyuncusu ile görüşmeler U19 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra başlayacak.

Sarı lacivertliler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu transferleriyle kadrosunda gençleştirme operasyonuna gitmişti.



İDMANI BİTİRME HOCAM!

Fenerbahçeli futbolcular dün çalışmaya doyamadılar. Sabah koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda dar alanda pas organizasyonları yapıldı. Ardından kanat organizasyonları ve şut çalışmasına geçildi. Havanın sıcaklığına rağmen futbolcular idmanın bitirilmesini istemeyince teknik direktör Cocu ikinci çalışmayı ilk antrenmanla birleştirdi. Bu nedenle Comolli'nin basın toplantısı da bir saat gecikmeli başladı.





Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için