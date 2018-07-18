Fenerbahçe'den 4. genç transferi atağı

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Gençleştirme operasyonuna devam eden Fenerbahçe, yetenek avında...Feyenoord'dan 17 yaşındaki Orçun Kökçü için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, Karşıyaka'nın U19 takımında forma giyen 1999 doğumlu genç yıldızı Doğukan İnci'yi de istedi.Geçen sezon 25 maçta 11 gol atan forvet oyuncusu ile görüşmeler U19 Avrupa Şampiyonası'ndan sonra başlayacak.Sarı lacivertliler Berke Özer, Barış Alıcı ve Ferdi Kadıoğlu transferleriyle kadrosunda gençleştirme operasyonuna gitmişti.Fenerbahçeli futbolcular dün çalışmaya doyamadılar. Sabah koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda dar alanda pas organizasyonları yapıldı. Ardından kanat organizasyonları ve şut çalışmasına geçildi. Havanın sıcaklığına rağmen futbolcular idmanın bitirilmesini istemeyince teknik direktör Cocu ikinci çalışmayı ilk antrenmanla birleştirdi. Bu nedenle Comolli'nin basın toplantısı da bir saat gecikmeli başladı.