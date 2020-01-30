Fenerbahçe'den 31 Ocak 18:00 tepkisi!

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA...

, TFF'nin ara transfer dönemini 31 Ocak 18:00'da sona erdirme kararına yaptıkları itirazın Tahkim tarafından reddedilmesi üzerine bir açıklama yayınladı. Sarı-lacivertliler, talimat değişikliğinin dünyanın gerçekleri ile örtüşmediğini bildirdi."Kulübümüz geçtiğimiz günlerde TFF Yönetim Kurulu tarafından bildirilen ve transferlerinTüm futbol camiasının da malumu olduğu ve hatta her sezon televizyon yayınlarına da yansıdığı üzere, transferler bazen son 1 saat hatta son 1 dakika içinde dahi belli gelişmelere bağlı olarak gerçekleşebilmektedir. Bazen dünyanın başka bir ucundaki bir kulübün transferde yaptığı bir hamle, ülkemize kadar uzanan transferler zincirine yol açabilmektedir. Kaldı ki ülkeler arası saat farkı ile özellikle Avrupa ligleriyle aramızda 2 saat fark olduğunu da hesaba kattığınızda Türkiye'de transferinTransfer süreçlerinin dinamik doğası itibariyle kaçınılmaz olan bu gerçekler görmezden gelinerek yapılan talimat değişikliği, bizlere bir kez daha futbolun kendi ihtiyaçlarına, doğasına ve gerçeklerine uzak bir anlayışla yönetildiğini göstermektedir.Kulüp Lisans Kurulu'nun,başvurumuzun sadece bu hususa ilişkin olduğunun da altını çizerek belirtmek isteriz."