7 deplasman, 2 gol

Golcüler suskun

20 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 3 maç gol yok

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe, teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gol atmakta zorlanıyor.Sezon öncesinde teknik heyeti değiştirilen, kadrosunda da önemli bir revizyona gidilen sarı-lacivertli takım, Hollandalı teknik adam Cocu ile 13 resmi karşılaşmaya çıktı.Bu mücadelelerde toplam 10 gol atan Fenerbahçe, 6 karşılaşmada ise rakip fileleri sarsmayı başaramadı. Süper Lig'de oynadığı 9 karşılaşmada 6 gol kaydeden sarı-lacivertliler, bu maçların da 5'inde golle buluşamadı.Geçen sezon teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde ligde aynı hafta geride kalırken rakip ağlara 17 gol atan Fenerbahçe, Cocu yönetiminde 20 yıl aradan sonra ligde üst üste 3 maçta gol sevinci yaşayamadı.Fenerbahçe, bu süreçte deplasmanda çok daha kötü bir grafik sergiledi.Cocu yönetimindeki 13 resmi maçın 7'sini deplasmanda oynayan sarı-lacivertliler, sadece 2 gol kaydetti.Ligde çıktığı 5 deplasman mücadelesinin sadece birinde gol atan Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 2 müsabakada da 1 gol bulabildi.Fenerbahçe, golcülerinden beklediği katkıyı alamıyor.Yaz transfer döneminde, takımın en golcü ismi Giuliano'yu ve santrfor Fernandao'yu gönderen sarı-lacivertliler, geçen sezondan sadece Roberto Soldado'yu takımda tuttu.Giuliano ve Fernandao'nun yerine İslam Slimani ve Michael Frey'i kadrosuna katan Fenerbahçe, bu isimlerden beklediği katkıyı göremedi.Fenerbahçe'de Slimani 9, Frey ve Soldado yedişer karşılaşmada görev yaptı. Bu oyunculardan Frey ve Soldado gol atma başarısı gösteremezken, Slimani 3 gole imza attı.Fenerbahçe, 20 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 3 maç gol atmayı başaramadı.Süper Lig'de oynadığı Çaykur Rizespor maçını 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, ardından Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor maçlarından ise 0-0'lık sonuçlarla ayrıldı.Sarı-lacivertliler, bundan önce 1997-1998 sezonunda 17, 18, 19 ve 20. haftalarda olmak üzere üst üste 4 maç gol atamamıştı.Fenerbahçe o dönemden sonra üst üste 3 maç gol atamadığı bir lig sezonu yaşamadı.