Fenerbahçe'den 192 gollük transfer imzası!

Sarı-Lacivertliler'in 16 yeni transferi geçtiğimiz sezon takımlarında 127 kez ağları sarsıp, 65 asist yaparak toplamda skora 192 katkı sağladı. Cisse 26 gol atarken, Caner 13 golün hazırlayıcısı oldu.

Haber; Fanatik
Fenerbahçe'den 192 gollük transfer imzası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ekim 2020 11:24
Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı 16 oyuncunun geçtiğimiz sezonki istatistikleri göz kamaştırıyor. Kanarya'nın yeni yıldızları, geride kalan sezonda takımları adına 127 kez ağları havalandırırken, 65 de asist yaptı. Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse, 26 golle Süper Lig'e damga vuran isimlerden biri oldu. Transferin son gününde imzayı atan forvet Kemal Ademi ise Basel formasıyla 15 kez fileleri sarsarken, 6 da asist yaptı. Yeni transferler arasında asist şampiyonu, Beşiktaş'ta 12 golün hazırlayıcısı olan Caner Erkin.

Jose Sosa'dan büyük başarı

Trabzonspor'da kaptanlık pazubandını takan Jose Sosa ise gol ve asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Arjantinli yıldız 11'i gol ve 11'i asist olmak üzere toplamda 22 skor katkısı sağladı. Bordo- Mavililer'in sol beki Novak ise oynadığı pozisyondan beklenmeyecek bir istatistiğe imza atarak 10 kez gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe'nin 16 yeni transferi geçen sezon toplamda tam 192 skor katkısı sağladı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için