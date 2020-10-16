Fenerbahçe'den 100 bin forma mesajı

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu formalarına taraftarlardan büyük ilgi devam ediyor.

Fenerbahçe'den 100 bin forma mesajı
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16 Ekim 2020 10:03
Sarı-lacivertli takımın 2019-2020 sezonu formalarına taraftarlardan büyük ilgi devam ediyor.

Formaların satışa sunulduğu ilk günden itibaren yaşanan yoğun ilgide zirveye ulaşıldı.

Fenerium'dan yapılan açıklamada, 100 bin forma satışının geçildiği aktarıldı,

"Fener Sevgisinin Adı Konamaz! Yeni sezon formalarımızın satışı 100.000'i aştı. Büyük Fenerbahçe'nin Büyük Taraftarına Sonsuz Teşekkürlerimizle" ifadeleri kullanıldı.



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