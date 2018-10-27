Fenerbahçe'den 1 taşla 3 kuş!

UEFA Avrupa Ligi'nde Anderlecht deplasmanında futbolcuların hırsı ve kazanmak için ortaya koydukları mücadele, başkan Ali Koç ve yönetimi mutlu etti. Takım sezon başından bu yana ilk kez bir maçta geriden gelirken hem özgüven kazanıldı hem de taraftarla barışıldı.Fenerbahçe'de Anderlecht karşılaşmasındaki iki puanlık kaybın üzerinde fazla durulmazken, 2-0 geriye düşen takımın 3 dakikada attığı 2 gol, futbolcuların hırsı ve kazanmak için ortaya koydukları mücadele, başkan Ali Koç ve yönetimi mutlu etti. Başkan Koç yenilen iki golün ardından büyük üzüntü yaşarken ardından, Frey ve Hasan Ali'nin ayağından gelen iki golle morali yükseldi. Teknik patron Phillip Cocu da 3 puandan çok bazı psikolojik etmenlerin önemli olduğunu vurguladı. İşte Hollandalı teknik adamı mutlu eden 3 önemli konu:Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasındaki Bursaspor maçı hariç geriye düştüğü her karşılaşmayı kaybeden ve yeniden gollerin ardından reaksiyon veremeyen sarı lacivertliler ilk kez bir maçta geri dönmeyi başardı. Üstelik iki farkla geri düşülmesine rağmen...Cocu'nun en çok önemsediği konu takımın özgüveniydi. En çok eleştirilen oyuncuların başında gelen Hasan Ali ve Frey'in attıkları goller ile özgüvenlerini kazanmaları Hollandalı hocayı çok sevindirdi. Genel olarak takımın da özgüven sıkıntısını aştığı görüldü.Alınan kötü sonuçlar ve ortaya koyulan futbol nedeniyle bir süredir taraftarlarla sıkıntı yaşayan sarı lacivertliler uzun zaman sonra ilk kez sevenleri ile bütünleşti. Binlerce Fenerbahçeli taraftar maç sonu oyuncuları bağırlarına bastı.