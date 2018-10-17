Fenerbahçe'deki o gerçek; Kanatsız Kanarya

Sezonun ilk 8 haftasını 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 15. sırada kapatan Fenerbahçe'nin gol averajınınolması korku veriyor.Golcü pozisyonunda görev yapan Slimani, Soldado ve Frey üçlüsünden beklediği verimi alamayan sarı-lacivertlilerin kanatlarının da skora katkı sağlayamaması teknik direktör Phillip Cocu'yu çaresiz bırakıyor. Slimani'nin tek golde kaldığı, Frey ve Soldado'nun henüz çerçeveyi bulamadığı Fenerbahçe'nin beklerinden İsmail, Isla ve Şener de şu ana kadar ne asist yapabildi, ne gol atabildi. Açıkta görev alan Dirar, Alper, Valbuena ve Aatıf da skor gelişimine ortak olamadı.Fark oluşturan isimler sadeceveoldu. Hasan, 2 gol pasıyla takımın en çok gol pası veren oyuncusu olurken, Ayew de 2 golle takımın en skorer ismi olmayı başardı.Oysa geçen sezon takımı kanatlar taşıyordu. İlkhaftadapuan toplayan Fenerbahçe, rakip filelerikez havalandırırken,kanat ve beklerden gelmişti. Bu sezon kayıpları oynayan Valbuena 3 gol, 3 asistlik performansıyla takımı sırtlayan isimdi.Alper 2 gol, Dirar 1 gol, 1 asist, İsmail ve Isla 2'şer asist, Hasan da 1 golle skora katkı sağlamıştı. Bu sezon hiçbir varlık gösteremeyen oyuncular kariyerini Dereağzı'nda sürdürüyor. Ancak Samandıra'da kalan Valbuena, Alper, İsmail ve Isla da formaya uzak.Sadece 131 dakika forma giyen Fransız yıldız, Fenerbahçe'deki son günlerini herkese küs olarak geçirirken, sadece 1 maçta görev alan İsmail ile son 5 maçı kenardan seyreden Alper de havlu atmış durumda. Sadece Isla, Şener'den formayı almak için çabalıyor gözüküyor.