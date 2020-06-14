Fenerbahçe'de zoraki indirim yok

Ekonomik açıdan işlerin yolunda gitmediği Sarı-Lacivertliler'de yönetim, futbolculardan indirim istedi.

Haber; Türkiye
Fenerbahçe'de zoraki indirim yok
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14 Haziran 2020 12:35
Ekonomik olarak zor bir dönemden geçerken bir de pandemi darbesi yiyen Fenerbahçe'de yönetim, oyunculardan ücret indirimi talep etti.

İSTEĞE BAĞLI İNDİRİM

Finansal işlerden sorumlu profesyoneller tarafından yapılan kapsamlı sunum sonrası oyunculardan ücretlerinden yüzde 15 feragat etmeleri istendi.

Uygulamanın mecburi değil, isteğe bağlı olduğu özellikle belirtildi.




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