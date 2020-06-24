Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic dönemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, tarihi başarılar yaşatan baş antrenör Zeljko Obradovic ile Sırp teknik adamın isteği üzerine yolların ayrıldığı açıklandı.

Fenerbahçe'de Zeljko Obradovic dönemi sona erdi
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24 Haziran 2020 00:08
Fenerbahçe kulübü Zeljko Obradovic döneminin resmen sona erdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada Sırp baş antrenörün isteği ile önümüzdeki sezon için yolların ayrıldığı belirtildi. Kararın tamamen Obradovic'in kendisi tarafından alındığı ifade edilirken yaşattığı başarılar sebebiyle Sırp hocaya teşekkür dilekleri iletildi.

Yapılan açıklamada ayrıca Obradovic'in 1 sene süreyle takım çalıştırmama kararı aldığı da aktarıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı açıklama şu şekilde:





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