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Fenerbahçe'de Zapata ve Adebayor gelişmesi

Fenerbahçe, Cristian Zapata ve Milan Kulübü'yle anlaşmaya vardı. Başakşehir'in golcüsü Emmanuel Adebayor da beklemede. Yabancı kontenjanındaki problem sebebiyle ilk etapta Kameni ve Neustadter'le yollar ayrılacak.

Kaynak: Akşam
Fenerbahçe'de Zapata ve Adebayor gelişmesi
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24 Ocak 2019 08:19
Fenerbahçe, Bursaspor maçındaki kötü tablo sonrası transfer çalışmalarına hız verdi. 14 yabancısı olan Sarı-Lacivertliler, elden çıkarılması kolay olan isimleri yollayıp yapılacak takviyeler için kontenjanda yer açmak istiyor.

Mukavelesi gelecek sezon bitecek Kamerunlu file bekçisi Carlos Kameni Espanyol'la görüşüyor. Ayrılığı için kolaylık sağlanacak. Roman Neustadter için de Rus ve Almanlar'ın ilgisi var. Kanarya, stoper ve forvet için de çalışıyor.

ZAPATA SAKATLANDI

Milan'la mukavelesi bitecek Zapata'da işlem tamam. İtalyan ekibi oyuncuyu 1 milyon euroya bırakıyor. Zapata ile de 2.4 milyon eurodan 2 yıllık anlaşıldı. Son maçında sakatlanan Zapata 15 Şubat'ta dönecek. Kronik veya ciddi durum yok.

Adebayor'la da büyük ölçüde anlaşıldı. Ba'nın alınmasının ardından yer bulması zor. Eldeki oyuncuların çıkmasıyla bu transferler bitirilecek.

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