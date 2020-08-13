Fenerbahçe'de Zajc ve Novak, özel programla çalıştı

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarında takıma sonradan katılan 2 isim özel programla çalıştı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Zajc ve Novak, özel programla çalıştı
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13 Ağustos 2020 19:05
Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıklarına sonradan başlayan Miha Zajc ve Filip Novak, özel program dahilinde çalıştı. 

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, takıma bugün katılan Miha Zajc sahada aerobik koşusu yaparken, yeni transfer Filip Novak da salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Teknik direktör Erol Bulut, sabah gerçekleştirilen sprint çalışması sırasında 25 kilometre hız barajını aşan futbolcularına jest yaparak akşam antrenmanını iptal etmişti.

Fenerbahçe, hazırlıklarını 14 Ağustos günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.



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