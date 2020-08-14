Fenerbahçe'de Zajc, sağlık kontrolünden geçti

Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Fenerbahçe'de Zajc, sağlık kontrolünden geçti
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14 Ağustos 2020 19:50
Fenerbahçe'nin Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Zajc'ın Acıbadem Altunizade Hastanesindeki sağlık kontrolü, detaylı kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji muayenelerinin ardından akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



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