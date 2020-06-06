Fenerbahçe'de Zajc, Brescia'yı bekliyor

Fenerbahçeliocak ayındatransferi sakatlığı nedeniyle yatmıştı.Sloven oyuncu, bu transfer için hala umudu kesmiş değil. İtalyan ekibi, orta sahadaki genç yıldızı Sandro Tonali'yi yüksek bir bedelle bu yaz satmaya hazırlanıyor.Zajc, Tonali'nin satışı sonrası Brescia'nın kendisini transfer etmek için yeniden girişimlerde bulunmasını bekliyor. 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye gelmeden önce Empoli formasyla 2 yıl İtalya'da top koşturmuştu.