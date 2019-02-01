Fenerbahçe Kulübünün olağan yüksek divan kurulu toplantısı 2 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının saat 10.30'da başlayacağı belirtildi.
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