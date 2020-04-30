Fenerbahçe'de yönetimin gözdesi; Alpaslan Öztürk

Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk için gaza bastı… Kadrosunu kaliteli bir yerli stoperle takviye etmek isteyen Kanarya'nın 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe ile temaslarına hız verdiği öğrenildi.F.Bahçe'nin İzmir ekibi ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Alpaslan'da ısrarcı olduğu ve başarılı oyuncuya Sarı-Lacivertli formayı giydirmek için tüm kozlarını oynadığı belirtildi.Geçmişte orta sahada da görev yapan Alpaslan topu oyuna sokmadaki başarısı ile dikkat çekiyor. 26 yaşındaki stoper bu sezon 18 maçta 3 kez de ağları sarstı.Alpaslan stoper mevkisinde ortaya koyduğu performansla büyük takımların radarına girdi. Adı Galatasaray ile de anılıyor.