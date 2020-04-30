Fenerbahçe'de yönetimin gözdesi; Alpaslan Öztürk

Kadrosunu yerli bir stoperle takviye etmek isteyen Fenerbahçe, Göztepeli Alpaslan Öztürk için temaslarını hızlandırdı. Yönetimin bu transfer için ısrarı olduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'de yönetimin gözdesi; Alpaslan Öztürk
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30 Nisan 2020 11:43
Fenerbahçe, Alpaslan Öztürk için gaza bastı… Kadrosunu kaliteli bir yerli stoperle takviye etmek isteyen Kanarya'nın 26 yaşındaki oyuncu için Göztepe ile temaslarına hız verdiği öğrenildi.

F.Bahçe'nin İzmir ekibi ile 1 yıl sözleşmesi bulunan Alpaslan'da ısrarcı olduğu ve başarılı oyuncuya Sarı-Lacivertli formayı giydirmek için tüm kozlarını oynadığı belirtildi.

TOP TEKNİĞİ YÜKSEK

Geçmişte orta sahada da görev yapan Alpaslan topu oyuna sokmadaki başarısı ile dikkat çekiyor. 26 yaşındaki stoper bu sezon 18 maçta 3 kez de ağları sarstı.

STOPERDE ZİRVEYE ÇIKTI

Alpaslan stoper mevkisinde ortaya koyduğu performansla büyük takımların radarına girdi. Adı Galatasaray ile de anılıyor.

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"%77 OYNAMAK İSTEMİYOR!"
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