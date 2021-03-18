Fenerbahçe'de yönetimden Beşiktaş maçı hazırlığı

Fenerbahçe'de kader derbisi öncesi yönetim de harekete geçti.



Kritik maçtan önce başkan Ali Koç ve yöneticiler, Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla görüşecek.



Geçmişin bir kenara bırakılması ve sadece Beşiktaş maçına konsantre olunması istenecek.



Takım olarak kalitelerini sahaya yansıtmaları halinde Beşiktaş'ı yenecek güce sahip oldukları mesajı verilecek.



Trabzonspor maçından önce de benzer terapi yapılmış ve olumlu sonuç alınmıştı.



Yönetim, Beşiktaş'ı da yenip şampiyonluk yarışını sürdüreceklerine inanıyor.



