Fenerbahçe'de yönetim Samandıra'ya kamp kurdu



Süper Lig'in 11. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin iddaa oranları belli oldu.

Phillip Cocu'nun gönderilmesiyle bir boşluk oluşmasını istemeyen yönetim, derbi maçın ne kadar kritik olduğunu oyunculara aşılıyor.Yönetim bir yandan hoca arayışı içindeyken takımı da boş bırakmıyorBaşkanvekili Semih Özsoy başta olmak üzere birçok yönetici tesislere giderek takıma moral veriyor.Yöneticilerin futbolculara, "Siz işinizi yapın. Galatasaray da iyi oynayan bir takım değil. Orada rahat kazanabiliriz. Eğer yetersek her şey yeniden başlar. Aksi skorda Cocu da gittiği için oklar size döner. Varınızı yoğunuzu ortaya koyarak onur mücadelesi verin. Sakın kötü bir skor alıp Galatasaray taraftarının durumumuzla ilgili tezahüratlar yapmasına izin vermeyin" dedikleri öğrenildi.Derbinin favorisi olarak Galatasaray gösterilirken, sarı-kırmızılılara 1,65 oran verilmişti, bu oran 1.80 olarak güncellendi.Ligde zor günler geçiren, Phillip Cocu ile yollarını ayıran Fenerbahçe'ye ise 3,40 oran verilmişti, bu oran 3.25'e düşürüldü.Karşılaşmada beraberlik ihtimaline ise 3,30 olarak belirlenen oran 3'e düşürüldü.Galatasaray ve Fenerbahçe, 2 Kasım Cuma günü, Türk Telekom Stadyumu'nda saat 21:00'de karşı karşıya gelecek.