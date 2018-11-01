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Fenerbahçe'de yerli-yabancı kavgası!

Fenerbahçe Yönetimi yola Türk bir hocayla devam etmek isterken Sportif Direktör Damien Comolli'nin gönlü yine yabancıdan yana...

Kaynak: Akşam
Fenerbahçe'de yerli-yabancı kavgası!
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01 Kasım 2018 03:37
Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Bu konuda yönetimle Comoli arasında derin fikir ayrılıklarının olduğu öğrenildi.

Yönetim yerli ya da Türkiye'yi tanıyan bir teknik adamda ısrarlı, Comoli ise yabancı istiyor. İtalyan basınına göre; Fenerbahçe'nin Teknik Direktör adayları arasındaki favori isim 49 yaşındaki Sinisa Mihajlovic. Sırp Hoca daha önce Sporting Lizbon'u çalıştırmıştı. Şu anda kulüpsüz durumda.

SIRA COMOLLI'DE

Mihajlovic'in genelde tercih ettiği sistem ise 4-3-3... Hatırlanacağı üzere Cocu da görev getirildiğinde takıma 4-3-3 oynatmak istediğini söylemişti. Ancak aşağı yukarı her maça başka bir anlayışla çıktı.

Kanarya'nın listesinde birçok alternatif bulunuyor. Yerli-yabancı tercihinin sonucu ise kısa sürede ortaya çıkacak. Ancak Comolli'nin dediği olur ve yeni yabancı teknik adam da başarısızlık yaşarsa bu kez Comolli gidecek.

 

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