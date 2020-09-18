Fenerbahçe'de transferlerin ardından yaşanan kadro zenginliği teknik direktör Erol Bulut'un elini güçlendiriyor.



İlk hafta Rize karşısında 2-1'lik skorla kazanan Sarı-Lacivertliler'de ikinci yarıda forma giyip, galibiyette büyük pay sahibi olan Jose Sosa ile Enner Valencia'ya ilk 11 yolu gözüktü. Hatay karşısında Tolga Ciğerci'nin yerine Arjantinli süperstarın, Ferdi'nin yerine de Valencia'nın görev yapması bekleniyor.



Novak da geniş kadroda



Genç çalıştırıcı bir değişiklik de savunmada yapmayı planlıyor. Bulut'un, geldiğinden bu yana performansıyla bekleneni veremeyen Zanka'nın yerine formayı yeni transfer Mauricio Lemos'a vermeyi düşünüyor. Bu nedenle de başarılı hocanın, 3 isme de 'hazır olun' mesajı gönderdiği öğrenildi. Öte yandan sakatlığını tamamen atlatan Novak'ın da geniş kadroda şans bulması bekleniyor.



