Fenerbahçe'de yeni stoper hedefi, Almanya'dan!

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin, Wolfsburg'dan Marcel Tisserand için temaslara başladığı kaydedildi.

, Fotoğraf; Twitter
Fenerbahçe'de yeni stoper hedefi, Almanya'dan!
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21 Ağustos 2020 23:13
Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe, savunma bölgesi için transfer çalışmalarını sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre sarı lacivertliler, Wolfsburg'dan Marcel Tisserand için görüşmelere başladı.

1.90'lık 27 yaşındaki stoper Monaco alt yapısında futbola başladı. Wolfsburg ile sözleşmesi 2022'de bitecek olan Kongolu futbolcu, Moncao, Lens, Toulouse ve Ingolstadt takımlarında forma giydi.

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