Fenerbahçe'de yeni sezonda kale yine Altay'ın!

Fenerbahçe'de yeni sezonda kale yine Altay'ın olacak ancak genç oyuncunun kredisi bu kez geçtiğimiz sezon kadar yüksek olmayacak.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe'de yeni sezonda kale yine Altay'ın!
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09 Eylül 2020 10:37
Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, sezon öncesi hazırlık maçlarında hem Altay Bayındır'a hem de Harun Tekin'e şans verdi.

Altay, geçen sezonki gibi yine hatalı goller yedi ancak son Sivas mücadelesinde iyi bir görüntü çizdi. Bulut, sezona genç file bekçisi ile başlamayı planlıyor.

Ancak Altay için forma artık çantada keklik değil. Geçen sezon büyük hatalara rağmen kaledeki yerini koruyan 22 yaşındaki eldivenin kredisi bu kez o kadar fazla olmayacak.



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