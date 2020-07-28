Fenerbahçe'de yeni sezon zirvesi!

Fenerbahçe hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezonu daha geride bıraktı. Ali Koç, başkanlık dönemindeki son seneye giriyor. Koç için yeni sezonda şampiyonluk 'olmazsa olmaz'. Damien Comolli'den umduğunu bulamayan Ali Koç, yeni sportif direktör olarak Emre Belözoğlu'nu seçmişti.



Gelişmeleri anlatacak



Emre, bir süredir sahada ter döktüğü kadar saha dışında da yeni sezonun planlamasını yapıyordu. Fener bahçe'de önümüzdeki günlerde büyük bir zirve düzenlenecek. Emre Belözoğlu, şu ana kadar yaptığı çalışmaları başkan Ali Koç ve yönetici Selahattin Baki'nin de olacağı toplantıda anlatacak. Belözoğlu, transferde atılan adımları, hedeflenen oyuncular konusundaki gelişmeleri aktaracak.



Erol Bulut da katılabilir



Toplantının hafta sonuna doğru yapılması halinde sürpriz bir katılım daha olabilir. Erol Bulut, yarın Tü rkiye Kupası Finali'nde Alanya'nın başında son kez sahaya çıkacak. Başarılı hocanın kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanması bekleniyor. Erol Bulut da Belözoğlu, Koç ve Baki'nin bir araya geleceği toplantıdaki yerini alabilir.



