Fenerbahçe'de yeni lider Mesut Özil!

Fenerbahçe'nin ünlü yıldızı Mesut Özil kısa sürede beklentilerin üzerine çıkmayı başardı. Karagümrük maçındaki futboluyla heyecanlandıran Özil, tecrübesi ve samimiyetiyle takım içerisinde de liderlik rolünü üstlenmeye başladı

Haber; Milliyet
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Fenerbahçe'de yeni lider Mesut Özil!
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17 Şubat 2021 09:00
Fenerbahçe'de Mesut Özil kısa sürede beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

Ciddi maç eksiğine rağmen Karagümrük maçındaki oyunuyla takımın 2-1 kazanmasında önemli rol oynayan yıldız futbolcu eski günlerini hatırlattı. Maç eksiğini kapattıkça daha da iyi hale gelecek olan ünlü futbolcu saha dışında da dikkat çekiyor.

Mesut Özil'in kısa sürede takıma alışması ve arkadaşlarıyla kaynaşmasının yanısıra takım içindeki liderliği de kabul gördü. 32 yaşındaki oyuncunun Samandıra'da bu ağırlığını hissettirdiği ifade edildi.

DEVLER LİGİ HEDEFİ

Sarı-lacivertli takımda iyi ve önemli oyuncular olsa da 'takımın lideri kim?' sorusu tam olarak cevabını bulamamıştı. Mesut'un gelişi ile birlikte bu sorun çözüldü.

Gustavo, Caner, Gökhan, Ozan Tufan gibi isimler de yıldız futbolcuya her anlamda katkı vererek takımın toparlanmasını hedefliyor.

Futbolu çok özleyen ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Mesut Özil tüm motivasyonunu ve tecrübesini sarı-lacivertli takıma aktarıyor.



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