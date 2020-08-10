Fenerbahçe'de yeni kaptan Gökhan Gönül

SERDAR AZİZ DE AKILLARDA

Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle başlayan, Fenerbahçe ile yolları acı şekilde kesilen efsane futbolculara iade-i itibar dönemi sürüyor. Alex de Souza ve Emre Belözoğlu ile başlayan süreçteki son isimlerden olan. Beşiktaş'tan önce uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Gökhan Gönül'ün takıma ağabeylik etmesi bekleniyor.Camiadan gönderildiği dönemde gördüğü tepkilere karşı sükûnetini koruyan Gökhan Gönül'e bir anlamda 'teşekkür' edecek sarı-lacivertliler, bu oyuncunun takıma, örnek kişiliğiyle liderlik edeceğine inanıyor. Ozan Tufan da ikinci kaptan olarak devam edip birinci kaptanlığa hazırlanacak.Serdar Aziz ve satılmazsa Luiz Gustavo da diğer kaptanlık adayları. 1 artı 1 yıllık kontrat yapılan 35 yaşındaki Gökhan, futbolu bıraktığında ise Volkan Demirel gibi teknik heyete alınacak