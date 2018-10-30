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Fenerbahçe'de yeni kadro dışılar gelebilir! Açıkladı...

Fenerbahçe'de yaşanılan kötü gidişatın baş sorumlusu olan Philip Cocu ile yollar ayrılırken, Semih Özsoy futbolculara verilebilecek cezaların sinyalini verdi.

Fenerbahçe'de yeni kadro dışılar gelebilir! Açıkladı...
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30 Ekim 2018 10:17
Başkanvekili Semih Özsoy, maçtan sonraki açıklamasında, "Bazı futbolcuların performansı hakikaten Fenerbahçe camiasına, futbolcusuna yakışacak bir durumda değil. Oyuncularımızı bir daha kendilerine çeki düzen vermeleri anlamında uyarmakta fayda var" ifadelerini kullanmıştı.

Sarı-Lacivertliler'de derbi öncesi bazı oyunculara ceza gelmesi gündemde.

Para cezalarının yanı sıra; Ozan Tufan, Volkan Demirel Aatif ve Dirar'ın ardından yeni kadro dışı kararları da alınabilir.

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