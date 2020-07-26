Fenerbahçe'de yeni jenerasyon geliyor

Fenerbahçe'de genç isimler görevdeydi. 19 yaşındaki Allahyar Sayyadmanesh ilk kez 11'de görevlendirildi. 16 yaşındaki Ömer Faruk da dün mücadeleye 11'de başladı. 19 yaşındaki orta saha Emre Nasuh ile yine aynı yaştaki sağ açık Muhammed Gümüşkaya da 77. dakikada oyuna dahil oldular. Son haftalarda düzenli olarak oynayan 20 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu da 90 dakika sahada kaldı. Ferdi maç sonu şunları söyledi: "Özgüvenim yerine geldi. Bazen hata yapıyorum ama bu hatalardan ders çıkarmam gerekiyor. Yeni jenerasyon geliyor, bu Fenerbahçe için çok iyi bir şey."



KARAPINAR ALTYAPIYA



Ersun Yanal'ın istifası sonrası Fenerbahçe teknik direktör boşluğunu içindeki isimlerle doldurmaya çalışırken pro-lisans kuralına takıldı. Sarılacivertliler çözümü pro-lisansı olan Tahir Karapınar'da buldu. Gelecek sezon altyapı koordinatörlüğünü üstlenecek Karapınar, Fenerbahçe'nin başında biri kupa 9 maça çıktı. 4 galibiyet, 4 yenilgi, 1 beraberlik aldı.



ANLAMLI PANKART



Kadıköy'de kadın cinayetlerine dikkat çeken bir pankart tribünde yer aldı. Pınar Gültekin, Şule Çet, Özgecan Aslan, Emine Bulut, Zeynep Şenpınar gibi cinayete kurban giden kadınların resimleri ve isimleri pankartta yer aldı.





