Fenerbahçe'de yeni hedef Wijnaldum ve Gomes!

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Transfer çalışmalarını sürdürenİngiliz yıldızile ilgili olarak gelen haberler Sarı-Lacivertliler'i üzse de yönetim ve sportif direktörşimdiden tedbiri almış durumda. Sarı-Lacivertli kurmaylar gelmeyeceğini bildiren Wilshere'in alternatifi olarak 2 ismi belirledi.Bunların ilki Liverpool'da forma giyen ve Cocu'nun da eski öğrencisi olan Wijnaldum. Keita ve Fabinho'nun transfer edilmesi Hollandalı oyuncunun forma şansını azalttı.Liverpool'un Wijnaldum'u kiralamaya ya da satmaya sıcak bakacağı ifade ediliyor. Diğer isim ise Barcelona'nın Portekizli merkez orta saha oyuncusu Andre Gomes. Gomes için ön görüşme yapılmış durumda.Yıldızlarla dolu Barcelona orta sahasında istediği kadar forma giyme şansı bulamayan Andre Gomes de daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Gomes'in 1 yıl kiralanması planlanıyor.