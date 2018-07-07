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Fenerbahçe'de yeni hedef Wijnaldum ve Gomes!

Fenerbahçe'nin ilk hedefi, Cocu'nun eski öğrencisi olan Liverpool'lu Wijnaldum. Barcelona formasını giyen Andre Gomes de listedeki diğer isim

Kaynak: Takvim
Fenerbahçe'de yeni hedef Wijnaldum ve Gomes!
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07 Temmuz 2018 08:09
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de İngiliz yıldız Jack Wilshere ile ilgili olarak gelen haberler Sarı-Lacivertliler'i üzse de yönetim ve sportif direktör Damien Comolli şimdiden tedbiri almış durumda. Sarı-Lacivertli kurmaylar gelmeyeceğini bildiren Wilshere'in alternatifi olarak 2 ismi belirledi.

COCU ÇOK YAKINDAN TANIYOR

Bunların ilki Liverpool'da forma giyen ve Cocu'nun da eski öğrencisi olan Wijnaldum. Keita ve Fabinho'nun transfer edilmesi Hollandalı oyuncunun forma şansını azalttı.

BARCA İLE GÖRÜŞME YAPILDI

Liverpool'un Wijnaldum'u kiralamaya ya da satmaya sıcak bakacağı ifade ediliyor. Diğer isim ise Barcelona'nın Portekizli merkez orta saha oyuncusu Andre Gomes. Gomes için ön görüşme yapılmış durumda.

GOMES İÇİN KİRALAMA FORMÜLÜ

Yıldızlarla dolu Barcelona orta sahasında istediği kadar forma giyme şansı bulamayan Andre Gomes de daha fazla oynayacağı bir takıma gitmek istiyor. Gomes'in 1 yıl kiralanması planlanıyor.



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