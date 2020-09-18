Sezona Çaykur Rizespor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe'de moraller yüksek.



Önemli transferler yapılsa da ligin ilk maçında ciddi eksiklikler söz konusuydu. En önemli eksik de ileri uçtaydı. Vedat Muriqi'nin ayrılığı sonrası henüz istenen iki golcü henüz takıma katılmadı.



FREY OLMADI, VALENCIA DAHA HAZIR



Bu nedenle ilk hafta maçında bu bölgede Michael Frey forma giydi. İsviçreli futbolcu son vuruşlarda etkisiz olsa da fiziksel avantajını kullanarak takıma katkı sağlamaya çalıştı. Ancak bu maçta kaçan fırsatlar sonrası teknik direktör Erol Bulut ileri uçta Enner Valencia'yı düşünüyor. Ç.Rize maçında bulunan fırsatlar zamanında değerlendirilse sarı-lacivertliler belki zorlanmadan maçı kazanacaktı.



Bu nedenle artık ön tarafta kalite daha önemli hale geldi. İlk maça yedek kulübesinde başlayan Ekvadorlu yıldız Valencia bu süre içinde fiziksel eksikliğini giderip daha hazır hale geldi.



JOSE SOSA, 11'E DOĞRU



Rize maçından farklı olarak orta sahada da değişiklik söz konusu olabilir. Oyuna sonradan giren ve maçı çeviren Jose Sosa'nın bu hafta ilk 11'de oynaması planlanıyor. Sosa bu hafta takım çalışmasının yanısıra özel programlar uyguladı. Eksiklerini büyük ölçüde kapatan Arjantinli orta sahanın Hatay karşısında sahada olması bekleniyor.



