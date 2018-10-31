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Fenerbahçe'de yeni formül Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu

Başakşehir teknik direktörü Abdullah Avcı konusunda Fenerbahçe için dikkat çeken bir iddia geldi.

Kaynak: Akşam
Fenerbahçe'de yeni formül Abdullah Avcı ve Emre Belözoğlu
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31 Ekim 2018 11:25
Fenerbahçe'nin gündeminde olan Abdullah Avcı, gelecek bir teklife sıcak bakıyor. Avcı'nın, Emre Belözoğlu'yla birlikte Sarı-Lacivertli kulübe gitme niyetinde olduğu öğrenildi. Akşam Gazetesi'nde Orçun Özateş imzalı "Fenerbahçe'de yeni formül Avcı ve Emre" başlıklı haberin detayları şu şekilde oldu...

Phillip Cocu'dan sonra F.Bahçe'nin hoca adayları arasında ismi geçen Abdullah Avcı, kendisine bir teklif yapılmasını bekliyor. Sarı-Lacivertli ekibin böyle bir öneride bulunması ve Başakşehir yönetiminin ikna edilmesi halinde Avcı'nın, Kadıköy'e gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Evi de Kadıköy'de olan Avcı'nın bu şekilde büyük bir takımı çalıştırma hayaline ulaşmak istediği de konuşuluyor.

EMRE İLE BİRLİKTE F.BAHÇE'YE

Avcı'nın böyle bir ihtimalde 'Ağabey Futbolcu' olarak Emre Belözoğlu'nu da yanına alarak gitme planı yaptığı da iddialar arasında. Avcı, göreve gelmesi halinde F.Bahçe camiasının önde gelen ve dil bilen eski futbolcularından en az 2 kişiyi de yardımcı olarak yanına alacak.

MEHMET DEMİRKOL: BEN DE BUNU DUYDUM

Mehmet Demirkol ise Fenerbahçe - Abdullah Avcı flörtünü şu şekilde yorumladı; "Abdullah Avcı yeni sezonda Fenerbahçe'nin başında olabilir. Benim de duyduğum bu. Bir aya yakındır kulislerde bu konu konuşuluyor. Yeni sezon için bu konuşuluyor. Henüz doğrulatamadım ama güçlü bir iddia var. Yönetime yakın kaynaklardan bu iddia geldi"

DERBİYE KOEMAN

Yönetimin teknik adam arayışlarının G.Saray derbisi öncesi sonuç vermesi zor görünüyor. Takımı derbiye hazırlayan Cocu'nun yardımcısı Erwin Koeman'ın, bu dev karşılaşmada da kulübede yer alması bekleniyor. Türkiye'de daha önce görev yapan Hollandalılar'ın başarısız olması da bir başka detay. Bugüne kadar Riekerink dışında hiçbir Hollandalı teknik adam Türkiye'de kupa kaldıramadı.





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