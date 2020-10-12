Fenerbahçe'de yeni dönem: Erol Bulut ilk kez uyguladı

Cumartesi günü Can Bartu Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçında Fenerbahçe, İstanbulspor'u 3-2 yenerken son derece önemli bir detay dikkatlerden kaçmadı.



Karşılaşma drone kameralarla kayda alınırken sahanın kare kare parsellenmiş olarak çizildiği görüldü.



PAS HATALARI EN AZA İNECEK



Sahanın bu şekilde bölümlere ayrılmasının sebebinin futbolcuların kendi oyun alanını ezberlemesi ve oyun içindeki pas bağlantılarının daha sağlıklı şekilde yapılması olduğu öğrenildi.



NAGELSMANN UYGULADI BAŞARDI



Erol Bulut'un bu tercihi akıllara Leipzig'in başarılarında büyük payı olan 33 yaşındaki hocası Julian Nagelsmann'ı getirdi.



UYGULAMADA ISRARCI



Nagelsmann'ın tarzını benimseyen Erol Bulut'un Alanyaspor'u çalıştırırken de bunu uyguladığı ifade edildi.



OZAN, THIAM, PELKAS, VALENCIA VE SAMATTA



İstanbul maçının tamamında Gustavo'yu tek ön libero oynatıp, yanında üç ofansif orta saha Mert Hakan, Sosa ve Sinan'a görev veren Bulut, Cisse ve Ademi'yi de çift santrfor olarak görevlendirdi. Milli takımlara giden Ozan, Thiam, Pelkas, Valencia ve Samatta, dönüşlerinde bu sisteme dahil edilecek.



Süper Lig'e verilen milli takım arasından yararlanarak Samadıra'ya kapanan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, önceki gün İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçında takımına oynatmak istediği futbolun ipuçlarını verdi...



3-2 kazanılan karşılaşmadan çıkan sonuç; sarı lacivertli takım bundan böyle iç saha maçlarında tek ön libero ve çift santrforla 'hücum futbolu' oynayacak... İstanbulspor karşısında dörtlü savunmanın önünde Luiz Gustavo'yu tek ön libero olarak oynatan Erol Bulut, Brezilyalı futbolcunun yanında üç ofansif orta saha oyuncusu; Mert Hakan Yandaş, Jose Sosa ve Sinan Gümüş'e görev verdi.



Forvette ise 90 dakikanın tamamında Papiss Cisse-Kemal Ademi ikilisi çift santrfor olarak forma giydi.



Ofansif yönleri daha ağır basıyor



Çift santrforlu düzene geçilmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin iç saha maçlarındaki 4-2-3-1 dizilişi son bulacak. Erol Bulut, İstanbulspor maçında takımı değişmeli olarak 4-1-2-1-2 ve 4-1-3-2 dizilişleriyle oynatırken, tek ön libero ve çift santrfordan hiçbir şekilde vazgeçmedi.



Milli takımlara giden as futbolcuların dönüşünden sonra Ozan Tufan, Thiam, Pelkas ve Valencia, İstanbulspor karşılaşmasında forma giyen orta saha üçlüsü ile birlikte iç saha maçlarında Gustavo'nun yanında dönüşümlü olarak görev yapacak.



Bulut'un bu tercihinde mevcut kadroda bulunan orta saha oyuncularının büyük bölümünün ofansif yönlerinin güçlü olması ve takımın birinci santrforu Samatta'nın yanında oynayacak Cisse ile Ademi'nin top saklayabilen forvetler olması önemli rol oynadı.



