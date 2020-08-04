Fenerbahçe'de yeni dönem başlıyor: Emre Belözoğlu ve Erol Bulut

Geçen sezon beklentilerin çok altında kalan ve taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe'de bugün itibariyle yepyeni bir dönem başlayacak. Artık kötü günleri geride bırakmak isteyen Sarı- Lacivertliler'de futbol kariyerine nokta koyan kaptan Emre Belözoğlu'nun yeni unvanı olacak sportif direktörlük görevi, resmen açıklanacak.



Artık kramponlarını bırakıp takım elbiseyi tercih edecek Emre'nin ardından da Kanarya'nın yeni hocası olacak olan Erol Bulut'un açıklanması bekleniyor. Alınan bilgiye göre Çaykur Rizespor maçı sonrası futbol yaşantısına son veren tecrübeli futbolcu, ailesi ile birlikte kısa bir tatile çıkmıştı.



Fanatik Gazetesi'nden Yusuf Dursun'un haberine göre; Yıldız oyuncu, bugün Ülker Stadı'ndaki kulüp binasında Başkan Ali Koç ile bir araya gelecek. Bu dev zirvede Başkan Koç ve yönetimi, Emre Belözoğlu'na yeni sezon için teklif ettikleri sportif direktörlük görevini resmen iletecek.



ÖNCE SAMANDIRA, SONRA TOPUK YAYLASI



Bu zirvede ayrıca futbol takımının durumu da masaya yatırılacak. 10 Ağustos'ta Samandıra'da toplanacak, 11 Ağustos'ta da Topuk Yaylası'nın yolunu tutacak Sarı-Lacivertli takımın bundan sonraki yol haritası belirlenecek. Daha önce yaptığı açıklamalarda, "Yönetimimiz bana hangi görevi verirse versin, seve seve kabul etmeye hazırım" diyen Emre'nin, yeni hoca unvanını alacak Erol Bulut'un imza töreninde de hazır bulunarak, yeni görevindeki ilk icraatını gerçekleştirmesi bekleniyor.







