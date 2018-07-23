BİRAZ GÜÇLENMELİ

BEKLENTİLER BÜYÜK

HAZIR GELMİŞ / GÜRCAN BİLGİÇ

ALİ KOÇ AYAKTA ALKIŞLADI

'DAHA NİCELERİNE'

Fenerbahçe'nin Berke Özer'le birlikte Altınordu'dan transfer ettiği Barış Alıcı, sarı-lacivertli formaya hızla alışmaya başladı.21 yaşındaki futbolcunun Feyenoord'la yapılan hazırlık maçında sergilediği performans gelecek adına büyük umut verdi. Topu kontrolü, sürüşü, hızı ve çalımlarıyla gerçek bir yıldız gibi oynayan Barış, teknik direktör Phillip Cocu'nun da büyük övgüsünü aldı.Hollandalı çalıştırıcı, "Büyüleyici bir görüntü çizdi" diyerek oyuncusunun hakkını teslim ederken, biraz daha güçlenmesi gerektiğinin altını çizdi.Fenerbahçeli taraftarların şimdiden "Yeni Tuncay Şanlı" demeye başladıkları Barış, "Kadıköy'e ilk maçımdı ve inanılmaz heyecanlandım. Nerede olduğumu biliyorum, hayallerimin de ne olduğunu biliyorum" dedi.Çok çalışarak Fenerbahçe formasının daimi sahibi olmak istediğini sözlerine ekleyen Barış, "Çok güzel bir ortam var Fenerbahçe'de. Hocalarımız da benimle yakından ilgileniyor. Benden büyük beklenti var, inşallah bana güvenenleri mahcup etmem" diye konuştu. Feyenoord karşısında 63 dakika oyunda kalıp bir penaltı yaptıran Barış, yüzde 76 pas isabeti ile oynadı.Genç bir oyuncunun büyük bir takımda üstelik seyirci karşısında korkmadan, sorumluluk alarak oynaması çok önemli. Genelde o baskı beraberinde hatalar getirdiği için genç oyuncuların belli bir süre pişmesi beklenir. Ama Barış bu etabı çabuk atlatacak gibi..Altınordu'daki süreç onu mental olarak da bugünlere iyi hazırlamış gözüküyor. Aynı periyodu Eljif Elmas da yaşadı. Şimdi çok daha rahat ve güven veren görüntüde. Barış, görünen o ki Dirar ile sert bir rekabet yaşayacak. Ama kimse artık ona "yedek" gözüyle bakmasın.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 63. dakikada oyundan çıkan Barış Alıcı'yı ayakta alkışladı. Koç, diğer değişikliklerde bunu yapmadı. Fenerbahçeli taraftarlar da sahanın yıldızlarından olan Barış'a uzun süre alkış tuttu.Barış, Feyenoord maçı sonrası sosyal medyadan, "Çubuklu ile Saracoğlu'nda ilk maçım. Umarım daha nicelerine..." mesajını verdi.